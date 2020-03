Μετά τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον, ακόμα ένας ηθοποιός ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό Covid-19.

Ο λόγος για τον Ίντρις Έλμπα ο οποίος με βίντεο που δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι νοσεί και εκείνος από τον ιό. Ο πασίγνωστος ηθοποιός, ο οποίος το 2018 ανακηρύχτηκε ως ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή, καθησύχασε τους φαν λέγοντας ότι νιώθει καλά καθώς δεν έχει παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα μέχρι στιγμής.

Όπως εξήγησε, ο Έλμπα έκανε το τεστ σήμερα το πρωί καθώς ήρθε σε επαφή με άτομο που επίσης διαγνώστηκε με κορονοϊό.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Έλμπα συμβουλεύει το κοινό να μην πανικοβάλλεται και να ακολουθεί τις οδηγίες των ειδικών, μένοντας στο σπίτι, περιορίζοντας τις επαφές και φροντίζοντας την προσωπική του υγιεινή.

Ο Έλμπα θα παραμείνει απομονωμένος στο σπίτι του για 14 μέρες και υπόσχεται ότι θα ενημερώνει τους φαν με νέες αναρτήσεις για την πορεία της υγείας του.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020