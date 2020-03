Ο κορονοϊός συνεχίζεται να εξαπλώνεται ραγδαία σε ολόκληρο τον πλανήτη, αφήνοντας καθημερινά πίσω του χιλιάδες θύματα και ακόμα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Σε αυτά συγκαταλέγονται πλέον και ορισμένοι σελέμπριτι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι οποίοι έκαναν το τεστ και βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό Covid-19, όπως έσπευσαν να ενημερώσουν τους θαυμαστές μέσα από τα social media.

O πρώτος που δήλωσε ανοιχτά ότι νοσεί από το νέο ιό είναι ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον οι οποίοι βρίσκονται στην Αυστραλία για τα γυρίσματα της νέας βιογραφικής ταινίας Έλβις.

Το ζευγάρι νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες στο νοσοκομείο και πλέον παραμένει σε καραντίνα σε σπίτι που ενοικιάζει, ενημερώνοντας τους φαν για την κατάσταση της υγείας του με νέες αναρτήσεις.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε και το πανέμορφο Bond Girl («Quantum of Solace»), Όλγα Κιριλένκο. Η Γαλλο-Ουκρανή ηθοποιός και μοντέλο ενημέρωσε τους χιλιάδες followers στο Instagram ότι βρίσκεται σε απομόνωση στο σπίτι της, γράφοντας: «Είμαι άρρωστη σχεδόν μια εβδομάδα τώρα. Τα κύρια συμπτώματα που έχω είναι πυρετός και εξάντληση. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να πάρετε στα σοβαρά αυτό που συμβαίνει!».

Η Κιριλένκο επανήλθε μάλιστα και με νέο ποστ που δίνει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Στο σπίτι του σε καραντίνα με κορονοϊό βρίσκεται και ο «Τόρμουντ Τζάιαντσμπεϊν» του Game of Thrones. Ο κατά κόσμον Κρίστοφερ Χίβγιου ενημερώσε τους θαυμαστές του με ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία ποζάρει στο πλευρό της συντρόφου του.

Ο Νορβηγός ηθοποιός διαβεβαίωσε ωστόσο ότι είναι καλά στην υγεία του αναφέροντας: «Χαιρετισμούς από τη Νορβηγία! Λυπάμαι που το λέω αλλά σήμερα οι εξετάσεις μου έδειξαν πως είμαι θετικός στον κορονοϊό. Η οικογένειά μου κι εγώ θα μείνουμε σε καραντίνα στο σπίτι όσο χρειαστεί. Είμαστε καλά, μόνο εγώ έχω συμπτώματα κρυολογήματος. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας από τον ιό, οπότε συνιστώ σε όλους να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πλένουμε τα χέρια, κρατάμε απόσταση 1,5 μέτρο από τους υπόλοιπους και πάμε σε καραντίνα. Κάντε ό,τι μπορείτε για να εμποδίσετε τη διασπορά του ιού».

Επόμενος στη λίστα είναι ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή (2018), Ίντρις Έλμπα. Με βίντεο που δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι νοσεί και εκείνος από τον ιό. Ο πασίγνωστος ηθοποιός, καθησύχασε τους φαν λέγοντας ότι νιώθει καλά καθώς δεν έχει παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα μέχρι στιγμής.

Επίσης εξήγησε ότι έκανε το τεστ καθώς ήρθε σε επαφή με άτομο που επίσης διαγνώστηκε με κορονοϊό. Στο βίντεο που ανέβασε ο Έλμπα συμβουλεύει το κοινό να μην πανικοβάλλεται και να ακολουθεί τις οδηγίες των ειδικών, μένοντας στο σπίτι, περιορίζοντας τις επαφές και φροντίζοντας την προσωπική του υγιεινή.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020