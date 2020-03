Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ παραμένει σε καραντίνα στο σπίτι του εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού και όπως μπορεί να καταλάβει κανείς βλέποντας τα βίντεο που ανεβάζει στα social media, ο γνωστός ηθοποιός περνάει πολύ ευχάριστα το χρόνο του.

Ετσί, αφού πρώτα έδειξε σε εμάς και το σκυλάκι του πώς να πλένουμε σωστά στα χέρια μας, στη συνέχεια μας σύστησε τους τετράποδους φίλους του, ένα πόνι και ένα γαϊδουράκι. Τώρα ο Άρνι μας στέλνει το μήνυμά του μέσα από το τζακούζι του απολαμβάνοντας το αγαπημένο του πούρο.

«Ναι είμαι σπίτι, μέσα στο τζακούζι, καπνίζοντας το πούρο μου. Μόλις έκανα ποδήλατο και λίγη γυμναστική. Συνεχίζω να παραμένω στο σπίτι, μακριά από το πλήθος και τον έξω κόσμο».

Stay. At. Home. That means you, too, spring breakers. pic.twitter.com/jUOgjLaOGN

Ο λόγος που τον ώθησε να στείλει ακόμα ένα μήνυμα είναι επειδή, όπως εξηγεί, συνεχίζει να βλέπει βίντεο και φωτογραφίες ανθρώπων που κάνουν αμέριμνοι τις βόλτες τους, πηγαίνουν για καφέ και συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους. «Δεν είναι σωστό, γιατί έτσι ακριβώς μπορεί να κολλήσετε τον ιό» εξηγεί ο Άρνι και συνεχίζει «θα τον κολλήσετε με την επαφή σας με άλλους ανθρώπους. Για αυτό μείνετε μακριά από τον κόσμο, μακριά από εστιατόρια και καφέ, ειδικά τώρα την άνοιξη, που οι νέοι τρέχουν στην παραλία, πίνουν και διασκεδάζουν».

«Μείνετε στο σπίτι σας μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, τον ιό. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες των ειδικών. Κανείς δεν επιτρέπεται να βγει έξω, ειδικά κάποιος που είναι 72 ετών. Μετά τα 65 δεν επιτρέπεται να βγεις έξω εδώ στην Καλιφόρνια, πρέπει να μείνετε μέσα» τονίζει ο 72χρονος Άρνι.

Αν και όσα λέει ο ηθοποιός στο βίντεο είναι απολύτως σωστά, η χλιδή που χρησιμοποιείται ως σκηνικό (δικαίως) δυσαρέστησε ορισμένους followers στο Twitter.

I’m tired of these assholes sending this message from the comfort of their spa with millions in the bank when so many of us are wondering if tomorrow will be the last day of our employment and the possibility of losing everything we’ve worked for is on the line.

Arnold, I appreciate your messaging here, but not everyone lives in a mansion with unlimited resources.

You’re right in the message itself, but less grandstanding would seem a bit more genuine.

Thx!

— Edward Browden (@edwardebrowden) March 19, 2020