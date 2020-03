Ο Άντονι Χόπκινς –όπως και οι περισσότεροι- βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό για να προστατευθεί από τον κορονοϊό, καθώς ο ηθοποιός έχοντας φτάσει αισίως στα 82 συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες.

Όπως πολλές προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος, ο Χόπκινς μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο για να μας δείξει πώς περνάει την ώρα του όσο βρίσκεται σε καραντίνα.

Στο τρυφερό βίντεο που έγινε viral μέσα λίγη ώρα, βλέπουμε τον Χόπκινς, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός συνθέτης και μουσικός, να παίζει πιάνο στη γάτα του.

«Ο Niblo φροντίζει να παραμένω μένω υγιής και σε αντάλλαγμα απαιτεί να τον ψυχαγωγώ... Γάτες...» έγραψε στη λεζάντα του.

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020