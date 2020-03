«Μένουμε σπίτι» λοιπόν, το έχουμε καταλάβει πια (αν και όχι όλοι, δυστυχώς). Έχουμε καταλάβει επίσης ότι ο εγκλεισμός δεν είναι το ίδιο ευχάριστος για όλους. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ανέσεις, τους ίδιους χώρους και τα ίδια εφόδια για να περάσουν ευχάριστα πολλές μέρες κλεισμένοι στο σπίτι τους. Γι' αυτό και το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται είναι τον κάθε σταρ του Χόλιγουντ, της μουσικής, του ποδοσφαίρου και του... ό,τι τέλος πάντων είναι αυτό που κάνουν οι Καρντάσιαν, να τους λέει «Μένουμε σπίτι» μέσα από σαλόνια που είναι μεγαλύτερα από τα διαμερίσματα του περισσότερου κόσμου.

Με άλλα λόγια, όσο και να συμπαθούμε τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, το να κατακρίνει τον κόσμο που δεν μένει σπίτι μέσα από το τζακούζι του καπνίζοντας πούρα, είναι σωστό μεν... «κάπως» δε.

Ενώ ο Σεσκ Φάμπρεγας της Μονακό κάνει πλακίτσες με ηχητικά κλιπ από τον «Πρίγκιπα της Ζαμούντα» στη μπαλκονάρα του, που διαθέτει και γυμναστήριο.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020