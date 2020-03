Θαυμάστρια της Τέιλορ Σουίφτ, με ανάρτησή της στο Twitter υποστηρίζει ότι η διάσημη σταρ της έδωσε 3.000 δολ. για να πληρώσει το ενοίκιο του σπιτιού της τώρα που πλήττεται από την επιδημία του κορονοϊού.

OHHHHH MY FUCKINGGGGFFF SHUT HP SHUT UPS BUT IP SHUT UP THIS CANT BE HAPPENING I CANT STOP SHAKONT I CANT STOP CRUING WHAT THE FUCK TULORLRL pic.twitter.com/8wKUbDfS2x

Ωστόσο η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι η μόνη που υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Το ίδιο κάνουν και άλλοι θαυμαστές της Σουίφτ οι οποίοι έχουν χάσει προσωρινά το εισόδημά τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, μεταξύ των οποίων και το κλείσιμο πολλών καταταστημάτων, επιχειρήσεων, κ.ά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιοπορισμού.

SHE CALLED ME BUDDY THE FIRST TIME WE MET TOO I AM HAVING AN ABSOLUTE BREAK DOWN pic.twitter.com/pyVKWHruEk

«Λία, λυπάμαι πολύ που αυτή η κατάσταση σου έχει προκαλέσει τέτοιο στρες και εύχομαι ένα δώρο 3.000 δολ. να σε βοηθήσει» φαίνεται να γράφει η Σουίφτ σε μήνυμα προς μια φαν της και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν είναι η μόνη ποπ σταρ που στηρίζει όσους θαυμαστές έχουν ανάγκη. Το ίδιο κάνει και η Αριάνα Γκράντε, που μέσω της εφαρμογής Venmo μέχρι στιγμής έχει στείλει σε πάνω από 20 φαν ποσά που κυμαίνονται από 500 έως 1.000 δολ.

