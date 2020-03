Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση στο Twitter της γνωστής ράπερ M.I.A. από τη Βρετανία η οποία δήλωσε ότι θα επέλεγε το θάνατο από το να κάνει εμβόλιο για τον κορονοϊό.

Όπως αποκάλυψε η κατά κόσμον Mathangi Arulpragasam, η ίδια είναι εναντίον σε κάθε υποχρεωτικό εμβολιασμό και μάλιστα δήλωσε ότι μετάνιωσε πικρά που αναγκάστηκε να εμβολιάσει τον 11χρονο γιο της προκειμένου να γίνει δεκτός σε σχολείο των ΗΠΑ. «'Ηταν το πιο δύσκολο πράγμα για εμένα. Το να μη σου αφήνουν επιλογή ως μητέρα», ανέφερε η 44χρονη ράπερ σε μια σειρά ποστ στο Twitter την ίδια στιγμή που η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

«Μην πανικοβάλλεστε, δεν θα πεθάνετε» γράφει σε tweet η Βρετανίδα «Όλα τα εμβόλια που έχετε κάνει μέχρι τώρα θα σας βοηθήσουν να το ξεπεράσετε», σημειώνει.

Don't panic you are ok. You are not gonna die. You can make it without stressing the medical systems. Just breathe. You are going to be ok. You can make it through without jumping in the frying pan. You are fine. All the vaccines you ve already had is enough to see you through.

— M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020