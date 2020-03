Ο τραγουδιστής των Aerosmith Στίβεν Τάιλερ έκλεισε τα 72 στις 26 Μαρτίου, και ο φίλος του Άλις Κούπερ, κατά ένα μήνα μεγαλύτερος, από τη στιγμή που δεν μπορεί να παρτάρει μαζί του βρήκε έναν πολύ... αλισκουπερικό τρόπο να του ευχηθεί χρόνια πολλά.

Με πλήρες μέικ απ και ματωμένο πουκάμισο, πετάει μαχαίρια σε μια φωτογραφία του Τάιλερ και ακρίβεια στο σημάδι είναι απλά ανατριχιαστική.

Please help me wish a very happy birthday to the Demon of Screamin' - @IamStevenT! 🔪🔪🔪 pic.twitter.com/8h2N8VhHxf

— Alice Cooper (@alicecooper) March 26, 2020