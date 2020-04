Γνωστοί Βρετανοί από το χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης και του αθλητισμού εμφανίζονται σε νέο βίντεο να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο υγειονομικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας για την κρίσιμη μάχη που δίνει εναντίον της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ντάνιελ Κρεγκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Κέιτ Γουίνσλετ, Ρέιφ Φάινς και αρκετοί ακόμα διάσημοι Βρετανοί κρατούν μια πινακίδα με το μήνυμα #ThankYouNHS και ο καθένας με τη σειρά του λένε «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλευτές που μάχονται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πανδημίας χτυπάει ανελέητα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είστε ήρωες», ακούγεται να λέει ο Έλτον Τζον στο βίντεο που ανέβασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. Το βίντεο ήδη έχει γίνει viral στα social media συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και shares.

Our @CNOEngland Ruth May is joined by some familiar faces to say a very big #ThankYouNHS to all of the incredible staff, carers and volunteers across health and care. 💙 #COVID19 #ThankYouThursday #OurNHSPeople pic.twitter.com/X96HuTWoos

