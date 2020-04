SHOWBIZ

Ένα τηλεοπτικό ριάλιτι σόου που ξεκίνησε τυχαία το 2007 ήταν αρκετό για να δημιουργήσει μια δυναστεία που απασχολεί τα μέσα μέχρι σήμερα. Ο λόγος για το Keeping Up With The Kardashians με την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ να βγάζει τη ζωή της στο γυαλί και να την εξαργυρώνει με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια και φυσικά φήμη και επιρροή.

Όσο και αν τα έχουν βγάλει όλα στη φόρα –και εδώ δεν υπάρχει ούτε ίχνος μεταφορικής έννοιας- υπήρξαν και υπάρχουν ορισμένα… βρώμικα και σκοτεινά μυστικά που οι Καρντάσιαν-Τζένερ έχουν διακαώς προσπαθήσει να κρύψουν από το φως του ήλιου.

Το sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και ο ρόλος της Κρις Τζένερ

Μιλάμε φυσικά για το sex tape του 2002 με τις προσωπικές στιγμές της διάσημης τηλεπερσόνας και του τότε συντρόφου της Ray J το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας το 2007, λίγους μήνες πριν το ριάλιτι σόου Keeping Up With The Kardashians, βγει στον αέρα. Πολλοί πιστεύουν ότι το βίντεο διέρρευσε από την Κρις,μητέρα της Κιμ, για να δυσφημίσει την κόρη της και την υπόλοιπη οικογένεια και φυσικά να προκαλέσει ντόρο. Τα ζητούμενα πάντως, δηλαδή την τεράστια φήμη και τα κέρδη, τα πέτυχε και με το παραπάνω.

Ο εθισμός του Λαμάρ Όντομ στο σεξ και τα ναρκωτικά

Σαν έρωτας βγαλμένος από παραμύθι έμοιαζε ο έρωτας της Κλοέ Καρντάσιαν και του σταρ του NBA Λαμάρ Όντομ. Όμως τα φαινόμενα απατούν και… όχι μόνο τα φαινόμενα αλλά και ο Λαμάρ που όπως παραδέχθηκε και στην αυτοβιογραφία του υπήρξε εθισμένος στο σεξ και τα ναρκωτικά. Το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο για 7 χρόνια προτού η Κλοέ διώξει τον μπασκετμπολίστα κακήν κακώς και η ίδια παραδεχθεί ότι έλεγε ψέματα πως προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί μαζί του. Η Κλοέ αποκάλυψε ότι στην ουσία έπαιρνε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, καθώς έβλεπε ότι υπήρχαν ανυπέρβλητα προβλήματα στο γάμο τους. Ο Λαμάρ το έμαθε και αυτός μαζί με όλον τον κόσμο, από τη συνέντευξη της πρώην του –όχι ότι δεν του άξιζε. Σημειώνεται ότι το 2013 ο Λαμάρ βρέθηκε σχεδόν νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών σε οίκο ανοχής του και μάλιστα η Κλόε ταξίδεψε στο Λας Βέγκας για να βρεθεί πλάι του και να τον φροντίσει την ώρα που πάλευε για τη ζωή του.

Η Κάιλι Τζένερ και η πλαστική στα χείλη

Η Κάιλι άρχισε να γεμίζει τα χείλη της για να δείχνουν μεγαλύτερα ήδη από την ηλικία των 16, λέγοντας ψέματα πως το αποτέλεσμα οφείλεται σε τρικ του μακιγιάζ της. Μάλιστα είχε ερωτηθεί αρκετές φορές και πάντα έδινε την απάντηση ότι με το κραγιόν και το σωστό περίγραμμα κάνει τα χείλη της να φαίνονται μεγαλύτερα. Τελικά η Κάιλι τα παραδέχτηκε κάποια στιγμή όλα λέγοντας «και τι θα γίνει αν πω "ναι το έκανα, μεγάλωσα τα χείλη μου"; Τι θα σκεφτούν όλες αυτές οι μητέρες για εμένα δηλαδή; Αυτά τα παιδιά, οι θαυμαστές μου θα νομίζουν ότι είμαι τρελή. Δεν ήθελα να θεωρούμαι κακή επιρροή και ότι φούσκωσα τα χείλη μου για να νιώθω καλά για το πρόσωπό μου. Αλλά θα με πάρουν για πιο τρελή που έλεγα ψέματα γιατί ήταν φανερό. Εύχομαι να ήμουν ειλικρινής από την αρχή».

Ο Ρομπ Καρντάσιαν, το πάχος και ο διαβήτης

Ο Ρομπ, το μοναδικό αγόρι της οικογένειας έχει δώσει μάχη για να κρύψει τα προβλήματα με το βάρος του και τον σακχαρώδη διαβήτη. Ο Ρομπ διαγνώστηκε με διαβήτη το 2015 και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί ορισμένες φορές. Επίσης έβαλε πολύ βάρος και επειδή ντρεπόταν για το σώμα του αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας κλείστηκε στον εαυτό του.

Η μάχη της Κένταλ Τζένερ με το άγχος

Η Κένταλ Τζένερ υποφέρει συχνά από κρίσεις άγχους και πανικού ενώ όπως έχει αποκαλύψει συχνά παθαίνει υπνική παράλυση: «φρικάρω όταν μέσα στη νύχτα ξαφνικά ξυπνάω και δεν μπορώ να κουνηθώ». Επίσης έχει αποκαλύψει ότι έχει μάθει τεχνικές αναπνοών για να καταλαγιάζει και να ελέγει το άγχος και τον πανικό της.

Ο πρώην σύντροφος της Κόρτνεϊ, Σκοτ Ντίσικ και το αλκοόλ

Ο πρώην σύντροφος της Κόρτνεϊ έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με τον εθισμό του στο αλκοόλ. Μάλιστα έχει χρειαστεί να μπει σε κλινική απεξάρτησης, όχι μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις φορές για να καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημά του.

Τα προβλήματα υγείας του Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε έχει νοσηλευτεί εξαιτίας υπερκόπωσης και προβλήματα με τον ύπνο, όπως αρχικάν είχε υποστηρίξει η οικογένεια. Μάλιστα η επιθετική συμπεριφορά του προς την Μπιγιόνσε και τον Τζέι Ζι παλαιότερα είχε δικαιολογηθεί ως παρενέργεια της δοσολογίας των φαρμάκων που του είχε χορηγηθεί. Τελικά ο Κάνιε παραδέχτηκε δημόσια ότι πάσχει από διπολική διαταραχή και τα συμπτώματα μερικές φορές μπορεί να τον κάνουν να φέρεται παρανοϊκά.

Είναι στημένο το σόου των Καρντάσιαν;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όλα είναι στημένα και ότι οι διάσημες τηλεπερσόνες ενεργούν βάσει σεναρίου. Επίσης κάποιοι ισχυρίζονται ότι γυρίζουν τις σκηνές αρκετές φορές μέχρι να πετύχουν την επιθυμητή λήψη. Φυσικά η οικογένεια αρνείται τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι όσα συμβαίνουν είναι πραγματικά και αυθόρμητα.

Το μυστικό της Κέιτλιν Τζένερ και η Κρις

Η ιστορία του Μπρους Τζένερ είναι λίγο πολύ γνωστή. Όλα αυτά τα χρόνια μέσα του έδινε μάχη σχετικά με τη σεξουαλική του ταυτότητα μέχρι που πήρε την απόφαση να μεταμορφωθεί στον άνθρωπο που πάντα και πραγματικά ήθελε να είναι. Την Κέιτλιν Τζένερ. Η Κρις γνώριζε τη μάχη και το μυστικό του Μπρους; Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν ήξερε τίποτα για το μυστικό και τον πραγματικό σεξουαλικό προσανατολισμό του συζύγου της. Όμως η Κέιτλιν υποστηρίζει ότι από τον πρώτο καιρό του γάμου τους είχε αποκαλύψει τα πάντα στην Κρις και μάλιστα είχε στην ντουλάπα τους ειδικό μυστικό χώρο για τα γυναικεία ρούχα της.

Τα οπίσθια της Κιμ

Πολλοί υποστηρίζουν ότι υπερμεγέθη οπίσθια της Κιμ Καρντάσιαν είναι αποτέλεσμα πλαστικής επέμβασης. Η ίδια ωστόσο επιμένει ότι δεν έχει πειράξει τίποτα πάνω της και ότι το μόνο που κάνει είναι μπότοξ. Δημοσιεύοντας μάλιστα ακτινογραφίες της έχει θελήσει να αποδείξει ότι μέσα στο σώμα της δεν υπάρχουν επιθέματα σιλικόνης ή άλλα προσθετικά.

Το σπίτι της Κρις

Δεν ήταν δικό της. Και δεν εννοούμε ότι δεν ήταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αλλά ότι δεν έμενε καν εκεί! Το σπίτι μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί για τα γυρίσματα του True Blood και American Horror Story. Αυτό έγινε γνωστό ότι το εν λόγω οίκημα βγήκε προς πώληση από τον πραγματικό του ιδιοκτήτη και φυσικά αυτός δεν ήταν η Κρις Τζένερ.

Ρόμπερτ Καρντάσιαν

Ο πρώην σύζυγος της Κρις και πατέρας των Καρντάσιαν, Ρόμπερτ, είχε εμπλακεί στην πολύκροτη υπόθεση Σίμπσον ως συνήγορος υπεράσπισης. Για την ιστορία θυμίζουμε ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του Νικόλ και τον φίλο της Ρον Γκόλντμαν. Εκείνη η υπόθεση χώρισε το ζευγάρι καθώς η Κρις πιστευε ότι ο πρώην της δολοφόνησε τη φίλη της Νικόλ. Μάλιστα ο Σίμπσον είχε κρύψει και ένα περίστροφο στο υπνοδωμάτιο της Κιμ και απειλούσε ότι θα αυτοκτονούσε εκεί μέσα.

Κλοέ Καρντάσιαν. Τίνος είναι το παιδί, Κρις;

Ο κόσμος πιστεύει ότι η Κλοέ η οποία δεν έχει και τόσο κοινά ενδιαφέροντα με τις αδερφές της Κιμ και Κόρτνεϊ, δεν είναι κόρη του Ρόμπερτ. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι βιολογικό παιδί του Ο. Τζ. Σίμπσον. Βέβαια ο Σίμπσον αρνείται κατηγορηματικό αυτό τον ισχυρισμό δηλώνοντας δημόσια πως ουδέποτε συνέβη κάτι μεταξύ τους.