SHOWBIZ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και γκουρού της υγιεινής ζωής και της ευεξίας, Γκουίνεθ Πάλτροου αξιοποιεί τη μόδα για καλό σκοπό.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι δημοπρατεί το φόρεμα που φορούσε στα Όσκαρ το 2000 για να συγκεντρώσει πόρους για τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από την πανδημία Covid-19.

Η δημοπρασία εντάσσεται στην πρωτοβουλία «All In Challenge» στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωποι της κινηματογραφικής και μουσικής βιομηχανίας και αθλητές προσφέρουν αντικείμενα ή εμπειρίες σε δημοπρασίες για τη συγκέντρωση χρημάτων για τις οργανώσεις Meals on Wheels, No Kid Hungry, World Central Kitchen, Feeding America και America's Food Fund.

Σε ανακοίνωση, μέσω Instagram, η Γκουίνεθ Πάλτροου περιέγραψε τους λόγους που επέλεξε να δημοπρατήσει συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι της ιστορίας της μόδας. «Είναι ένα κεντημένο με χάντρες φόρεμα Calvin Klein» είπε η ηθοποιός σε ένα βίντεο. «Το φόρεσα στην τελετή απονομής των Όσκαρ τη χρονιά μετά τη βράβευσή μου στην κατηγορία Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία "Ερωτευμένος Σαίξπηρ". Και είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, που είναι πολύ πίσω στο στιλ που κυριαρχεί τώρα».

Οι προσφορές για το φόρεμα ξεπερνούν μέχρι τώρα τα 6.000 δολάρια.