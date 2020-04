Την ώρα που άλλοι φτιάχνουν βιντεάκια στο TikTok ή φωτογραφίες στο Instagram για σκοτώσουν την ώρα τους όσο παραμένουν κλεισμένοι σπίτι, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού, η Σακίρα, χρησιμοποιεί τον χρόνο της στο σπίτι εντελώς διαφορετικά!

H Σακίρα θέλησε να διευρύνει τους ορίζοντες και το κατάφερε Η Λατίνα τραγουδίστρια πήρε πτυχίο στην αρχαία φιλοσοφία και το μοιράστηκε με τους followers στα social media. Όπως εξήγησε η ίδια, ήθελε να κάνει τον εγκλεισμό «παραγωγικό» και να σκεφτεί πράγματα που θα την έκαναν να ξεχάσει εντελώς αυτό που βιώνουμε όλη αυτή την εποχή.

Στην ανάρτησή της στο Twitter, η διάσημη σταρ μάς δείχνει το πτυχίο της και αναφέρει: «Μόλις ολοκλήρωσα το μάθημα Αρχαίας Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το οποίο είχε διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων. Ξέρω τα χόμπι μου είναι ουτοπικά, αλλά χρειάστηκαν πολλές ώρες αφότου τα παιδιά είχαν κοιμηθεί για να τα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ τον Πλάτωνα και όλους τους προκατόχους για όλα όσα έμαθα και τον ευχάριστο χρόνο που πέρασα τον τελευταίο μήνα».

I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know... my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX

— Shakira (@shakira) April 23, 2020