7 διάσημοι μουσικοί που έγιναν σεφ (vids)

Η τραγουδίστρια που στο τελευταίο άλμπουμ της, «Food», είχε τραγούδια με τίτλους όπως «Friday Fish Fry», «Jerk Ribs» και «Biscuits n' Gravy» εκπαιδεύτηκε ως saucier στη περίφημη σχολή μαγειρικής του Παρισιού Le Cordon Bleu στο κενό ανάμεσα στα άλμπουμ «Kelis Was Here» (2006) και «Flesh Tone» (2010). Κυκλοφόρησε δική της σειρά σαλτσών (Feast) το 2013 και την επόμενη χρονιά απέκτησε δική της εκπομπή στο Cooking Channel (Saucy and Sweey). Έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο «My Life on a Plate» και παρουσιάζει τη σειρά του Netflix «Μαγειρέματα με κάνναβη» (Cooked with Cannabis).