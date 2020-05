Πέθανε στα 92 του χρόνια, ο γνωστός κωμικός Τζέρι Στίλερ. Ο Τζέρι ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό, Αν Μιάρα και ήταν πατέρας του διάσημου σταρ του Χόλιγουντ, Μπεν Στίλερ.

Ο Τζέρι Στίλερ πέθανε από φυσικά αίτια και την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, με ανάρτηση στο Twitter: «Με λύπη ανακοινώνω ότι ο πατέρας μου Τζέρι Στίλερ, έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. Ήταν ένας φοβερός μπαμπάς και παππούς και ο πιο αφοσιωμένος σύζυγος στην Αν για 62 χρόνια. Θα μας λείψει. Σ' αγαπώ μπαμπά».

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020