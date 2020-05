Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby's δίνει τη δυνατότητα να έλθουμε λίγο πιο κοντά στον Μάικλ Τζόρνταν με τη δημοπρασία του -πρώτου- ζευγαριού Nike Air Jordans 1, που ο «Air» φορούσε σε αγώνα το 1985, λίγο μετά την ένταξή του στους Chicago Bulls. Και το οποίο ζευγάρι φέρει την υπογραφή του!

Οι προσφορές είναι ανοιχτές έως τις 17 Μαΐου, παραμονή του φινάλε της προβολής του ντοκιμαντέρ «The Last Chance» του ESPN (ντοκιμαντέρ για τη σεζόν 1997-98, την τελευταία χρονιά του Τζόρνταν στους Chicago Bulls).

Τα ασπρο-κόκκινα αθλητικά διατίθενται από τον συλλέκτη Τζόρνταν Γκέλερ, ο οποίος το διάστημα 2010-12 διηύθυνε το «ShoeZeum» στο Λας Βέγκας, με τον ασύλληπτο αριθμό των 2.504 ζευγαριών υποδημάτων. Οι εκτιμήσεις στον Sotheby's για το πόσο θα αποφέρουν τα αθλητικά του «Air» κάνουν λόγο για ποσό μεταξύ 100.000 και 150.000 δολαρίων. Η διαδικτυακή δημοπρασία συμπίπτει με τα 35α γενέθλια της σειράς Air Jordan της Nike.

Game-worn & autographed by the legendary Michael Jordan, these Nike Air Jordan 1s from 1985 are now available for bidding. One of the most important basketball sneakers of all time, these sneakers were made exclusively by Nike for the Chicago Bulls player. https://t.co/7maeZzhAdj

— Sotheby's (@Sothebys) May 8, 2020