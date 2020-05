O Μπράιαν Άνταμς φαίνεται ότι έχει πιεστεί πολύ με την καραντίνα και τη δύσκολη κατάσταση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και τα έβαλε με την Κίνα και τους Κινέζους.

Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από το οργισμένο tweet που έκανε, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Cuts Like a Knife». Σε συνδυασμό ότι την εβδομάδα αυτή θα ξεκινούσε μια σειρά συναυλιών στο Royal Albert Hall του Λονδίνου που ακυρώθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, ο Άνταμς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει άλλο την δυσαρέσκεια και την οργή του και κατηγόρησε τους Κινέζους ως υπαίτιους για την κρίση.

«Απόψε υποτίθεται θα ξεκινούσα συναυλίες στο Royal Albert Hall, αλλά τώρα όλος ο κόσμος είναι παγωμένος εξαιτίας κάποιων άπληστων μπάσ...δων που τρώνε νυχτερίδες, πουλάνε άγρια ζώα και δημιουργούν ιούς», έγραψε στο ποστ και συνέχισε «για να μην αναφέρω τους χιλιάδους που έχουν υποφέρει ή πεθάνει από αυτόν τον ιό».

“thanks to some f--king bat eating, wet market animal selling, virus making greedy bastards, the whole world is now on hold, not to mention the thousands that have suffered or died from this virus” Bryan Adams.

What a legend. #BryanAdams #COVID19 pic.twitter.com/DGuliGak09

