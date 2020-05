SHOWBIZ

Η Μαντόνα θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τον βίαιο θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Η «βασίλισσα της ποπ» ανήρτησε ένα βίντεο στο Twitter με το γιο της Ντέιβιντ να χορεύει μιμούμενος τον Μάικλ Τζάκσον στο τραγούδι «They Don’t Care About Us».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντόνα έγραψε ««Η βάρβαρη δολοφονία ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και ο γιος μου Ντέιβιντ χορεύει για να τιμήσει τον Τζόρτζ και την οικογένειά του και να αναδείξει όλες τις ρατσιστικές πράξεις και τις διακρίσεις που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση στην Αμερική» .

Wow. Racism is gone. Thank you girl. — . (@unbotheredbliss) May 28, 2020

Το ποστ της 61χρονης σταρ ωστόσο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις με αρκετούς θαυμαστές της να την ειρωνεύονται και να σχολιάζουν κάτω από την ανάρτησή της με σαρκαστικά βιντεάκια, memes και gif’s.

I really appreciate you for allowing your son to dance away the racism for us. — thighentist (@indigogloves) May 28, 2020

«Ουάου. Ο ρατσισμός τώρα εξαφανίστηκε. Σε ευχαριστούμε» σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ευχαριστούμε πολύ, είμαι τόσο χαρούμενος που έδιωξε τον ρατσιτσμό με αυτή την συγκινητική κίνηση. Πώς μπορούμε να σε ξεπληρώσουμε;».