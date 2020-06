Ο ηθοποιός Τζον Κιούζακ δέχτηκε επίθεση από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στους δρόμους του Σικάγο για τον βίαιο θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Ο ηθοποιός ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο 8 δευτερολέπτων γράφοντας «Στους μπάτσους δεν άρεσε το ότι βιντεοσκοπούσα το αυτοκίνητο που καιγόταν και ήρθαν κατά πάνω μου με γκλομπ. Χτυπώντας το ποδήλατο μου».

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike. Ahhm herea the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v

Αν και στο βίντεο δεν μπορούμε να δούμε το περιστατικό, ωστόσο ακούμε κάποιον να φωνάζει αγριεμένα στον Κιούζακ να φύγει χτυπώντας το ποδήλατο, ενώ ο ηθοποιός φαίνεται να υποχωρεί λέγοντας «εντάξει, εντάξει». Μάλιστα σε άλλο ποστ ανέφερε ότι δέχτηκε και επίθεση με σπρέι πιπεριού.

Σε άλλη ανάρτησή του βλέπουμε ένα βίντεο που σε πολλούς θα θυμίσει σκηνή από τα τελευταία λεπτά της ταινίας «Joker» του Τοντ Φίλιπς με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ. Το ίδιο σχολιάζει και ο Κιούζακ στο ποστ αναφέροντας «Δεν είναι σκηνή από την ταινία Joker. Είναι η Νέα Υόρκη πριν από μερικά λεπτά».

Chicsgo is just as bad @RobertDeNiroUS : "It's not a scene from the movie 'Joker'... it's New York just a few minutes ago. #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/W2m1uWayxJ ”

Would be very surprised if this is a one or two day event / this may well be the beginning of end of trump loathsome era - thank god -feels like many streams of outrage coming to a head- a wave peaking -Chicsgo scene was about getting to trump tower most of day

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020