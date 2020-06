Πρόσφατα η συγγραφέας της σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις με ανάρτησή της στο Twitter στην οποία εξέφραζε την προσωπική της άποψη σχετικά με την έννοια του φύλου και τα διεμφυλικά άτομα, αναφέροντας: «Αν το φύλο δεν είναι αληθινό, δεν υπάρχει τότε έλξη μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αν το φύλο δεν είναi αληθινό, η ζωή και η πραγματικότητα των γυναικών πρέπει να διαγραφεί. Γνωρίζω και αγαπώ trans άτομα, αλλά η αφαίρεση της έννοιας του φύλου αφαιρεί σε πολλούς τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις ζωές τους. Δεν είναι μίσος όταν απλά λες την αλήθεια»

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020