Κάτι... ξέχασε να φορέσει η Lady Gaga σε βόλτα που έκανε πρόσφατα με το νέο της σύντροφο, Μάικλ Πολάνσκι.

Όπως θα δείτε αμέσως παρακάτω, ο φωτογραφικός φακός, τσάκωσε την πασίγνωστη τραγουδίστρια να περπατάει στους δρόμους του Λος Άντζελες, χωρίς παντελόνι, φούστα ή σορτς.

H πάντα εκκεντρική στις εμφανίσεις της, ποπ σταρ, έχει εντοπιστεί τουλάχιστον δύο φορές να κυκλοφορεί έξω φορώντας μόνο ένα oversized φούτερ και sneakers, θέλοντας προφανώς να λανσάρει μία... νέα μόδα στο καθημερινό και χαλαρό ντύσιμο φέτος το καλοκαίρι. Όπως για παράδειγμα «φόρεσα ό,τι πρόλαβα και βγήκα» ή «όλα τα παντελόνια μου είναι για πλύσιμο».

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πάντως, ότι μπορεί να ξεχνάει το παντελόνι της όταν βγαίνει έξω, όμως δεν ξεχνάει ποτέ τη μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό!

Στην τελευταία της εμφάνιση μάλιστα, συνδυάζει ιδανικά τη μάσκα σε ροζ μεταλλική απόχρωση με το σακίδιο που έχει κρεμασμένο στον ώμο της.

