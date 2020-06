SHOWBIZ

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο ηθοποιός Καρλ Ράινερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ocean's Eleven» του 2001.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του TMZ, πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της γενιάς του και της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος.

O Ράινερ πέθανε στο σπίτι του Μπέβερλι Χιλς χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου, έχοντας στο πλάι του την οικογένειά του.

Ο Ράινερ γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέα Υόρκης στις 20 Μαρτίου 1922 και ο πατέρας του ήταν ωρολογοποιός. Σε ηλικία 16 ετών και ενώ ο ίδιος εργαζόταν ως γαζωτής, παρακολούθησε ένα σεμινάριο υποκριτικής που του άλλαξε τη ζωή. Εκτός από σπουδαίος κωμικός ηθοποιός, ο Ράινερ ήταν επίσης παραγωγός και σκηνοθέτης. Στα 70 χρόνια καριέρας του κέρδισε βραβείο Grammy και 9 βραβεία Emmy.

Στη «Η Συμμορία των Έντεκα» («Ocean's Eleven») έπαιξε τον ρόλο του «Σολ» στο πλευρό των Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπραντ Πιτ. 'Εχει συμμετάσχει επίσης στις σειρές «Two and a Half Men» και «Hot in Cleveland», ενώ έχει δανείσει την φωνή του στα «Family Guy», «American Dad», «King of the Hill», και «Bob’s Burgers».

Το 1943 παντρεύτηκε την τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ, η οποία πέθανε το 2008.

Το 2018, ο Ράινερ είπε ότι θα ήθελε να ζήσει για να δει τον Ντόναλντ Τραμπ να καταψηφίζεται από τον αμερικανικό λαό.