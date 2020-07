SHOWBIZ

Η Τέιλορ Σίλινγκ είναι γνωστή από τη συμμετοχή της στο «Orange is the new black».

Η Τέιλορ Σίλινγκ, η πρωταγωνίστρια του «Orange is the new black» επέλεξε τον Ιούνιο, μήνα περηφάνιας, να κάνει coming out, δηλαδή να αποκαλύψει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλη.

Mε ένα ποστ στο Instagram η Σίλινγκ αποκάλυψε τη σύντροφό της, μουσικό και visual artist, Έμιλι Ριτζ.

Συγκεκριμένα, η Σίλινγκ αναδημοσίευσε τη φωτογραφία που ανέβασε η Ριτζ και η οποία δείχνει το ζευγάρι αγκαλιασμένο στην ομίχλη «Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερη υπερήφανη από το να βρίσκομαι στο πλάι σου. Χαρούμενο Pride!».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσων φίλων και άρχισαν να βγαίνουν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.

Μάλιστα στο «Orange Is The New Black», η Σίλινγκ υποδύεται την Piper Chapman, μία αμφιφυλόφιλη γυναίκα.