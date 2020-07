Βόμβα μεγατόνων έσκασε στο Χόλιγουντ μετά τις δηλώσεις του 27χρονου τραγουδιστή Όουγκουστ Αλσίνα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι διατηρούσε μακροχρόνιο ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Ο τραγουδιστής ισχυρίζεται ότι o Γουίλ Σμιθ όχι μόνο γνώριζε τα πάντα, αλλά είχε δώσει και τις ευλογίες του για αυτό τον παράλληλο δεσμό της συζύγου του!

Ο Όουγκουστ έκανε τις δηλώσεις στο The Breakfast Club υποστηρίζοντας ότι είχε αφιερώσει τα πάντα σε αυτό το δεσμό.

«Καθίσαμε όλοι μαζί και συζητήσαμε τη μετάβαση της σχέσης του ζευγαριού, από ένα κανονικό γάμο σε μια συνύπαρξη ζωής και ο Γουίλ Σμιθ μου έδωσε τις ευλογίες του» ανέφερε.

Ο τραγουδιστής, που τώρα προμοτάρει το νέο άλμπουμ του, λέει πως δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν, ότι απλά θέλει να πει την αλήθεια και πως αγαπά την οικογένεια Σμιθ σαν να είναι δική του οικογένεια!

Γράφεται μάλιστα ότι εκείνος που σύστησε τον Όουγκουστ Αλσίνα, στη μητέρα του το 2015, ήταν ο γιος του ζευγαριού, Τζέιντεν Σμιθ. Από τότε οι δυο τους έγιναν αχώριστοι και ο τραγουδιστής ακολούθησε την οικογένειά Σμιθ σε διακοπές στη Χαβάη και πήγε μαζί με τη Τζέιντα στα βραβεία BET.

Η Τζέιντα μέσω του Page Six δηλώνει κατηγορηματικά πως όλα αυτά είναι ψέματα.

August Alsina reveals He dated Jada Smith and Will Smith, approve it. 🤯 pic.twitter.com/vnzh4tRkT6

— #ShattaWale (@ShattaSZN) July 1, 2020