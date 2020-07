Έξαλλος εμφανίστηκε ο πιο αγαπητός ηθοποιός του Χόλιγουντ, σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του «Greyhouse» που θα κάνει ντεμπούτο στο Apple TV+ στις 10 Ιουλίου.

Αγανακτισμένος και απογοητευμένος, ο Τομ Χανκς, θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα σε όλους τους Αμερικανούς την ώρα που η χώρα συνεχίζει να δίνει τη μάχη της ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού.

«Υπάρχουν μόνο τρία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στο αύριο: Να φοράμε μάσκα, να διατηρούμε τις κοινωνικές αποστάσεις και να πλένουμε τα χέρια μας», τόνισε και συνέχισε:

«Αυτά τα πράγματα είναι τόσο απλά, τόσο εύκολα, όποιος δεν μπορεί να κάνει αυτά τα τρία πολύ βασικά πράγματα – τότε ντροπή του! Μην είστε μ@@@@@@, ξεπεράστε το, κάντε αυτό που σας αναλογεί. Είναι πολύ βασικό. Εάν οδηγείς ένα αυτοκίνητο, δεν πρέπει να τρέχεις πάρα πολύ, χρησιμοποιείς το φλας και αποφεύγεις να χτυπήσεις πεζούς. Ω Θεέ μου, είναι κοινή λογική».

If Tom Hanks is saying “Shame on you” for not wearing a mask, I think you should wear a mask. Just saying https://t.co/6jRS8tYWzG

— Jeff Rothman🌻 (@amazingjr87) July 1, 2020