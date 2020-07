Σύμφωνα με έρευνα του Compare.bet που επικαλείται η Daily Mail, ο Γκόρντον Ράμσεϊ ήταν στην κορυφή της λίστας των «πλουσίων του TikTok» αφού έχει συνολικά βγάλει πάνω από 158.000 ευρώ.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ και η 18χρονη κόρη του Τίλι έχουν ανεβάσει αρκετά βίντεο στα οποία μαγειρεύουν ή χορεύουν, με το κάθε ποστάρισμα στο TikTok να τους αποφέρει σχεδόν 5.500 ευρώ.

@gordonramsayofficial

TikTok UK ! @tillyramsay and I are going live today at 5 PM for some fun and a little cooking. See you #then !! #doubleyou#rimpact #brighterinside

♬ original sound - gordonramsayofficial