Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου συνεχίζεται η μαραθώνια δίκη της υπόθεσης Τζόνι Ντεπ εναντίον Sun, καθώς ο διάσημος ηθοποιός έχει κάνει μήνυση στην εφημερίδα για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ωστόσο η πολύκροτη δίκη εξελίσσεται σε ανελέητο... ξεκατίνιασμα μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ με τους δυο πρώην συζύγους να βγάζουν ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων μια ντροπιαστική φωτογραφία του Ντεπ, που τον δείχνει να τον έχει πάρει ο ύπνος καθιστός στον καναπέ, κρατώντας ένα μπολ με παγωτό που λιώνει πάνω στα χέρια του λερώνοντας τον ίδιο αλλά και στον καναπέ. Η φωτογραφία παρουσιάστηκε για να δείξει πόσο αξιολύπητος είχε γίνει.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν σε αυτή την κατάσταση από την κούραση καθώς εργαζόταν 17 ώρες την ημέρα. «Προφανώς ήμουν πολύ κουρασμένος και με πήρε ο ύπνος και έτσι το παγωτό χύθηκε επάνω μου».

Και πρόσθεσε: «Τράβηξε αυτή την φωτογραφία και μου την έδειξε την επόμενη ημέρα και μου είπε: "Κοίτα πως κατάντησες. Κοίτα, είσα αξιολύπητος"», είπε ο Ντεπ την Δευτέρα που ήταν και η τελευταία ημέρα που κατέθετε στην δίκη.

No prizes for guessing the most striking image to come out of the Depp V The Sun libel trial today... #icecream 🍨 Catch up on the biggest court moments as the case enters its second week: https://t.co/byJgRYy6QL pic.twitter.com/N55WyTnOTs

— Bethany Minelle (@Bethanyminelle) July 13, 2020