Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου καταφέρθηκε εναντίον της πορνογραφίας και των αμβλώσεων και κάποια στιγμή άρχισε να κλαίει.

Ο 43χρονος Γουέστ, πρώην υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν πράγματι κατέβει για υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, επέλεξε το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας για την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση ως υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές με το κόμμα που δημιούργησε «Το κόμμα των γενεθλίων».

Φορώντας ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο στο οποίο ήταν γραμμένη η λέξη «security» και έχοντας ξυρίσει το 2020 στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ο Γουέστ επί λίγο περισσότερο από μία ώρα καταφέρθηκε εναντίον των αμβλώσεων, έβρισε, κάλεσε μέλη του κοινού στην σκηνή και φάνηκε να κάνει πολιτικές προτάσεις τις οποίες σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά χωρίς μικρόφωνο, κάτι που συχνά τον ανάγκαζε να ζητά από τους συγκεντρωμένους να κάνουν ησυχία γιατί δεν μπορούσε να ακούσει τις ερωτήσεις του κοινού.

Κάποιες φορές μάλιστα φάνηκε να ενδιαφέρεται περισσότερο να προωθήσει ένα μήνυμα παρά να κερδίσει την προεδρία.

«Η ελευθερία δεν προέρχεται από τις εκλογές. Η ελευθερία έρχεται όταν δεν ανεβάζουμε πορνογραφία. Η ελευθερία έρχεται όταν δεν παίρνουμε percoset» (σ.σ. ισχυρό οπιούχο αναλγητικό), επεσήμανε ο ράπερ.

