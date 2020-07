Pretty Hurts....You can’t fix what you can’t see .... It’s your SOUL that needs a surgery ... #favouriteSong #beyonce #prettyhurts @beyonce #loveU #respect 💋❤️💕 @lynne_world #lynneworld #Greece Το 2005 στέφτηκα miss Ελλάς .. δέχτηκα 18 χρόνων πολύ κριτική για την εξωτερική μου εμφάνιση από την πρώτη κι ολας μέρα ... Αυτό που εκανα ήταν να θέλω να είμαι υγιής .... ! #takeCare #bestrong 💪

A post shared by Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin) on Jul 20, 2020 at 10:59am PDT