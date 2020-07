Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η Dua Lipa μετά την ανάρτηση που έκανε στο Twitter και η οποία δείχνει τον χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας».

Η Βρετανίδα ποπ σταρ που είναι παιδί μεταναστών από το Κόσοβο την Κυριακή μέσω Twitter υπερασπίστηκε την καταγωγή της ως «γηγενής και όχι ως μετανάστρια», δημοσιεύοντας έναν χάρτη της Αλβανίας που δείχνει ότι κατέχει τμήματα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της αποσχισμένης επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου.

«Αυτόχθων, επίθετο ιθαγενής και όχι απόγονος μεταναστών ή αποίκων», σχολίασε στο ποστ η τραγουδίστρια προκαλώντας αυτόματα την οργή εκατοντάδων χρηστών του ίντερνετ που την κατηγορούν ότι υποστηρίζει «το χειρότερο είδος εθνικισμού» και πως «δείχνει συμπάθεια απέναντι στον φασισμό», καθώς η μόνη φορά που υπήρχε η διευρυμένη Αλβανία ήταν ως υποτελές κράτος κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως παρατήρησαν οι χρήστες, ο χάρτης που δημοσίευσε προωθεί την ενοποίηση όλων των βαλκανικών εδαφών με σημαντικό αλβανικό πληθυσμό.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020