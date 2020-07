Θύελλα επικρίσεων ξεσήκωσε η δήλωση του Σιλβέστερ Σταλόνε ότι ο χαρακτήρας του Ράμπο θα ήταν αντίθετος με τη χρήση μάσκας ως μέσω προφύλαξης από τον κορονοϊό.

Ο 74χρονος ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την ταινία δράσης του Ράμπο «Το πρώτο αίμα», του 1982 το οποίο δείχνει τον Ράμπο χωρίς μάσκα με τον ηθοποιό να αναρωτιέται: «Πού είναι η μάσκα, γιέ μου;».

don't worry i'll show you my mask😒 and I will show you who I am and where I come from and why I am here.😒 pic.twitter.com/haoqO2lVZN

— Elmer Rodas (@ElmerRodas5) July 20, 2020