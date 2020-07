Η Νάταλι Πόρτμαν θα είναι η αρχηγός μιας γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο Λος Άντζελες, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές της!

Η ομάδα θα διοικείται κατά κύριο λόγο από γυναίκες και εκτός από την ηθοποιός ιδρυτικά μέλη είναι επίσης η τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς και η κόρη της Αλέξις Ολύμπια Οχάνιαν.

Η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Γυναικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έδωσε το πράσινο φως στην διοικητική ομάδα Angel City για την ίδρυση της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας με έδρα το Λος Άντζελες με σκοπό να ενταχθεί στην λίγκα την άνοιξη του 2022.

Στο επενδυτικό γκρουπ βρίσκονται η επιχειρηματίας των media και gaming Τζούλι Ούχρμαν και η επενδύτρια Κάρα Νόρτμαν. Επίσης, στην προσπάθεια συμμετέχουν ονόματα του Χόλιγουντ όπως η Εύα Λονγκόρια, η Τζένιφερ Γκάρνερ και η Τζέσικα Τσαστέιν, αλλά και βετεράνοι του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως η Τζούλι Φούντι, η Μία Χαμ, η Τζόι Φάουσετ και η Άμπι Γουάμπαχ.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της, η Πόρτμαν μπήκε στο πρωτάθλημα από την Μπέκα Ρουξ, εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Παικτών USWNT για να αναλάβει την ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας, βλέποντάς το ως ένα καλό βήμα για να ενισχύσει το προφίλ των γυναικείων επαγγελματικών αθλημάτων στην Αμερική.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020