Ο Ράιν Ρέινολντς με ανάρτησή του στο Twitter ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 5.000 δολάρια σε όποιον επιστρέψει το κλεμμένο αρκουδάκι μιας 28χρονης.

Υποστηρίζοντας μια διαδικτυακή εκστρατεία που ξεκίνησε η 28χρονη Mara Soriano ο διάσημος ηθοποιός προσφέρει τα χρήματα καθώς το αρκουδάκι δεν είναι ένα συνηθισμένο λούτρινο παιχνίδι.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

Το αρκουδάκι παίζει μια ηχογράφηση με τη φωνή της μητέρας της Mara Soriano που λέει «Σε αγαπάω, είμαι υπερήφανη για σένα, θα είμαι πάντα μαζί σου». Η μητέρα της νεαρής κοπέλας πέθανε πέρυσι τον Ιούνιο από καρκίνο σε ηλικία 53 ετών και το αρκουδάκι έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την 28χρονη.

Το παιχνδίδι εκλάπη μαζί με ένα ipad κατά τη διάρκεια μετακόμισης. Βρισκόταν μέσα σε ένα σακίδιο, που περιείχε επίσης σημαντικά έγγραφα, το iPad και μια κονσόλα παιχνιδιών Nintendo Switch.

Η Soriano λέει ότι δεν την ενδιαφέρει για τα υπόλοιπα αντικείμενα αρκεί να πάρει πίσω το αρκουδάκι.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που ανάρτησε φαίνεται ο κλέφτης που αρπάζει το σακίδιο.

UPDATE: ACTUAL FOOTAGE OF THE THEFT! When I dropped the bag, my fiance was still in the alley, not inside, so it would have been right beside the uHaul cabin. This happened just after he pulled into the loading bay. pic.twitter.com/6eoGzVVr2t

— mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 27, 2020