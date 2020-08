Η Βρετανίδα τραγουδίστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές σε σκάφος, στη Μεσόγειο.

Ο φωτογραφικός φακός τσάκωσε το ερωτευμένο ζευγάρι στο ισπανικό νησί Φορμεντέρα σε ξέγνοιαστες στιγμές, να χαίρεται τον ήλιο και να κάνει βουτιές στα καταγάλανα νερά της θάλασσας.

Οπως αναφέρουν τα βρετανικά δημοσιεύματα, της Ρίτα Ορα της αρέσει πολύ ο Ρομέν και το ζευγάρι είναι πολύ δεμένο.

Μία πηγή είπε χαρακτηριστικά στη «The Sun»: «Είναι σοβαρή η σχέση της με τον Ρομέν και αγαπιούνται πολύ. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που είναι σε σοβαρή σχέση με κάποιον».

