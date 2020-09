Ο Τζον Λέτζεντ ήταν ο πιο σέξι άντρας εν ζωή το 2019. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλοί αμφισβήτησαν τον τίτλο αυτόν και τώρα δηλώνει ότι το «στέμμα» του πιο σέξι άντρα για το 2020 θα πρέπει να πάρει ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα.

«Ήταν αστείο, ήταν συγκινητικό, ήταν όλα αυτά τα πράγματα», είπε ο θρύλος της μουσικής στο People. «Μου αρέσει πραγματικά να αυτοσαρκάζομαι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις τον εαυτό σου πολύ σοβαρά όταν κάποιος σε αποκαλεί "Sexiest Man Alive". Δεν είναι κυριολεκτικό και δεν πρέπει να το παίρνουμε πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN

— People (@people) November 13, 2019