SHOWBIZ

Την ώρα που οι φαν του Game of Thrones αδημονούν να πάρουν στα χέρια τους το «The Winds of Winter», -αν, όταν και εφόσον ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν ολοκληρώσει τη συγγραφή του- ο Αμερικανός συγγραφέας χτίζει έναν... κάστρο στον κήπο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σπιτιού του στη Σάντα Φε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o διάσημος συγγραφέας σχεδίαζε να φτιάξει έναν πύργο -βγαλμένο κατευθείαν από το Game of Thrones όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- ο οποίος θα είχε 27 πόδια ύψος. Η αμερικάνικη... πολεοδομία ωστόσο είχε άλλη γνώμη και περιορισμούς και έτσι ο Μάρτιν αρκέστηκε στα 24 πόδια ύψος.

Ο Μάρτιν και η σύζυγός του φέρονται να χτίζουν το κάστρο για «ουσιαστικούς» σκοπούς, εξηγώντας ότι θα λειτουργήσει σαν μια μεσαιωνική βιβλιοθήκη, ωσόσο σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες και τους γείτονες, το κτίριο μοιάζει με μεσαιωνικό φρούριο, με επιβλητικούς πέτρινους τοίχους, πύργο και επάλξεις και σίγουρα περισσότερο ταιριάζει στο Westeros παρά σε προάστια της Σάντα Φε.

«Το μόνο που λείπει είναι ο Τζον Σνόου και μερικοί δράκοι», αστειεύτηκε κάποιος γείτονας του Μάρτιν, ενώ ένας άλλος σχολίασε «Ο Τζορτζ έχει κάνει πολλά για τις τέχνες και είναι πολύ ευπρόσδεκτος εδώ. Αλλά υπάρχει ένας κώδικας στη Σάντα Φε και τα κτίρια έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Αν επιτρέψουν κάτι τέτοιο, θα ανοίξει τους ασκούς τους Αιόλου σε κάθε εκκεντρικό πλούσιο που θέλει να ζήσει σε ένα κάστρο με πύργο».