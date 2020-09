SHOWBIZ

Μια άγνωστη πλευρά του εαυτού της αποκάλυψε η Κένταλ Τζένερ (της γνωστής οικογενείας βεβαίως, βεβαίως), σε επεισόδιο του «Sibling Rivalry» με την Κέιτ Χάντσον και τον Όλιβερ Χάντσον.

Το επεισόδιο γυρίστηκε τον Ιανουάριο και σε αυτό η 24χρονη Τζένερ αποκάλυψε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς: καπνίζει μαριχουάνα καθώς στην πολιτεία της Καλιφόρνια είναι νόμιμη η χρήση της.

Η αποκάλυψη έγινε όταν ο Όλιβερ Χάντσον ρώτησε την Κένταλ και την Κόρτνεϊ «αν υπήρχε χασικλής (στην οικογένειά σας) ποιος θα ήταν;». Η Κόρτνεϊ χωρίς να χάσει λεπτό «έδωσε» την αδερφή της, Κένταλ, με τη δεύτερη να συμφωνεί και να παραδέχεται ότι είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει δημόσια. «Είμαι χασικλού. Κανείς δεν το ξέρει, οπότε αυτή είναι η πρώτη φορά που είπα ποτέ κάτι για αυτό δημόσια» ανέφερε χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η χρήση ναρκωτικών δεν είναι κάτι άγνωστο για την οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ. Υπενθυμίζουμε ότι η Κιμ Καρντάσιαν σε επεισόδιο του «Keeping Up with the Kardashians» αποκάλυψε ότι είχε πάρει έκσταση όταν παντρεύτηκε με τον Ντέιμον Τόμας το 2000 αλλά και όταν έκανε το sex tape με τον Ray J το 2003.