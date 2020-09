Ο Σάμιουελ Τζάκσον δίνει ένα... διαφορετικό κίνητρο στους Αμερικανούς ώστε να ψηφίσουν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο γνωστός ηθοποιός, θέλοντας να παρακινήσει τους πολίτες να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους όσο είναι ακόμα καιρός, ανακοίνωσε ότι θα τους μάθει να κάνουν αυτό που ξέρει καλά και ο ίδιος: να βρίζουν σε 15 διαφορετικές γλώσσες!

«Για ακούστε λίγο - αν 2.500 χιλιάδες από εσάς κλικάρετε κι εγγραφείτε στους καταλόγους του #GoodToVote, δεσμεύομαι να σας μάθω να βρίζετε σε 15 διαφορετικές γλώσσες!».

Λέτε να τους μάθει να βρίζουν και α λα ελληνικά; Μένει να το μάθουμε σε λίγο καιρό. Δείτε την ανακοίνωση του ηθοποιού στο παρακάτω βίντεο:

Listen up - If 2500 of you click a voting action below to make sure you’re #GoodToVote, I will teach you to swear in 15 different languages. Go to https://t.co/nVk8WzUm8N now! pic.twitter.com/g4eUmHwuP9

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 14, 2020