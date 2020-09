Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι η μικρότερη εγγονή της, η τρίχρονη Μίνι, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Η 67χρονη Σάρον βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι της εδώ και δυο εβδομάδες για να προστατευθεί τόσο η ίδια όσο και ο Ozzy. Η Σάρον ενημέρωσε ότι θα είναι σε καραντίνα για ακόμα μια εβδομάδα

Η Μίνι είναι η μικρότερη κόρη του γιου της Τζακ Όσμπορν και όπως εξήγησε η γιαγιά της μέσω βίντεο στην πρεμιέρα του The Talk, το παιδί έκανε το τεστ και βγήκε θετικό. Ωστόσο τόσο οι αδερφές της, όσο και οι γονείς της μικρής αλλά και η Σάρον, έχουν υποβληθεί σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό.

Όπως αποκάλυψε η Σάρον το παιδί είναι καλά στην υγεία του, ενώ κόλλησε τον ιό από έναν υπάλληλο του πατέρα της.

Not how I wanted to start the new season of @TheTalkCBS pic.twitter.com/OA4JTqLvXy

— Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) September 21, 2020