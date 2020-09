Για την κλιμάκωση της έντασης και τις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μίλησε η Κιμ Καρντάσιαν με αναρτήσεις της. Η Κιμ Καρντάσιαν, κόρη του Αμερικανοαρμένιου τρίτης γενιάς Ρόμπερτ, παίρνει θέση υπέρ των Αρμενίων, ενώ αναφέρεται στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ως Αρτσάχ.

«Οι Αρμένιοι δέχονται επίθεση στο Αρσάχ. Προσευχόμαστε για τους γενναίους άνδρες και τις γυναίκες που ρισκάρουν τις ζωές τους για την προστασία του Αρσάχ και της Αρμενίας. Οι ειδήσεις παραπληροφορούν μιλώντας για “συγκρούσεις”.

Please share the news @esrailian Armenians in #Arstakh have been attacked. We are praying brave men & women risking their lives to protect Artsakh & #Armenia. The news is misleading & these are not “clashes.”

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020