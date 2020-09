SHOWBIZ

Ο Χοακίν Φίνιξ και η σύντροφός του και ηθοποιός, Ρούνεϊ Μάρα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Τον προηγούμενο μήνα, το διάσημο ζευγάρι απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι που φέρει το όνομα Ρίβερ, προς τιμήν του ταλαντούχου και πολυαγαπημένου αδερφού του Χοακίν που πέθανε το 1993 από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Την αποκάλυψη έκανε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, ο Βίκτορ Κοσακόβσκι, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Gunda με εκτελεστικό παραγωγό τον Χοακίν Φίνιξ. Θέλοντας να εξηγήσει το λόγο της απουσίας του ηθοποιού, ανέφερε: «Έχει ένα μωρό που το όνομα του είναι... ένα υπέροχο γιο που τον λένε Ρίβερ, οπότε δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας για να προωθήσει την ταινία».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνεϊ Μάρα, μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον ερχομό του παιδιού τους.

Ο Ρίβερ Φίνιξ, γνωστός για τους ρόλους του στο «Stand By Me», «Running on Empty» και «My Own Private Idaho», πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1993, σε ηλικία 23 ετών, μετά από υπερβολική δόση, έξω από το, Viper Room, το κλαμπ του Τζόνι Ντεπ στο Δυτικό Χόλιγουντ. Ο 19χρονος τότε Χοακίν, ήταν μαζί του και και ήταν εκείνος που κάλεσε τις πρώτες βοήθειες.