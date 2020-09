Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο κατέρριψε το ρεκόρ της Τζένιφερ Άνιστον, καθώς εντός λίγων ωρών απέκτησε ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram.

Ο 94χρονος Βρετανός ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής και παραγωγός, φυσιογνώστης και αφηγητής ντοκιμαντέρ, κατάφερε να έχει επταψήφιο αριθμό ακόλουθων μέσα σε τέσσερις ώρες και 44 λεπτά από την είσοδό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Yesterday: Sir David Attenborough joins Instagram

Also yesterday: Sir David Attenborough reaches one million followers on Instagramhttps://t.co/hmJeuspQHp

— GuinnessWorldRecords (@GWR) September 25, 2020