SHOWBIZ

Η Κιμ Καρντάσιαν πρόσφατα ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μια throwback φωτογραφία μαζί με τις αδερφές της.

Όπως θα δείτε στη φωτογραφία οι αδερφές Καρντάσιαν-Τζένερ βρίσκονται στην παιδική και εφηβική τους ηλικία, πολύ πριν από τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί, και είναι πραγματικά αγνώριστες.

Συγκεκριμένα, το οικογενειακό στιγμιότυπο με τις τέσσερις αδερφές Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν και Κάιλι και Κένταλ Τζένερ, έρχεται από το όχι και τόσο κοντινό πλέον 2006, την περίοδο δηλαδή που ξεκίνησε να προβάλλεται το «Keeping Up With The Kardashians», το ριάλιτι που τους βοήθησε να χτίσουν τη σημερινή αυτοκρατορία τους.

Αν και η φωτογραφία έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατ. likes, η Κάιλι Τζένερ δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με την επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας και μάλιστα ζήτησε από την αδερφή της Κιμ, να «τη σβήσει αμέσως!». Όπως μπορούμε να δούμε όμως, η 39χρονη τηλεπερσόνα δεν της έκανε τη χάρη...