O Χιου Τζάκμαν εμφανίζεται ολόγυμνος σε ένα καινούριο διαφημιστικό σποτ για παπούτσια και κάνει τις θαυμάστριές του να παραμιλάνε.

Στο βίντεο βλέπουμε τον 51χρονο ηθοποιό να κάθεται χαλαρός στο γραφείο του διευθυντή της εταιρείας συζητώντας για το πόσο άνετα είναι τα παπούτσια που φοράει. Τόσο άνετα που δεν χρειάζεται να φορέσει ρούχα!

Κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού ο Τζάκμαν απλώνει τα πόδια του ανοιχτά πάνω στο γραφείο του συνομιλητή του με τον δεύτερο να κρύβει με μαεστρία τα επίμαχα σημεία του διάσημου σταρ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αυστραλός ηθοποιός έγραψε, «Τι να πω; Αυτές οι οι μπότες είναι άνετες». Ο λόγος για τις κλασικές R. M. Williams που μετρούν σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας.

Και αν νομίζετε ότι η ιστορία τελειώνει εδώ γελιέστε. Προς το τέλος του βίντεο ο Τζάκμαν φαίνεται να βρίσκει εξαιρετικά άνετη και την καρέκλα στην οποία κάθεται γυμνός…

Μάλιστα ο Ράιαν Ρέινολντς δεν άφησε ασχολίαστο το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και του απάντησε με χιούμορ: «Αυτή είναι η καρέκλα από το γραφείο μου;».

What can I say? The boots are comfortable. @RMWilliamsUK #ad pic.twitter.com/nVV6lXZdCa

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) October 1, 2020