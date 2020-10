O πρωταγωνιστής της ταινίας «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά» (Honey, I Shrunk the Kids) και «Ghostbusters» δέχθηκε επίθεση από άγνωστο ενώ περπατούσε σε πεζοδρόμιο στη Νέα Υόρκη.

Χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό, ένας περαστικός επιτέθηκε στον 67χρονο ηθοποιό και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Central Park στις 7:30 το πρωί της Πέμπτης και επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο του ηθοποιού.

«Ο Ρικ Μοράνις δέχτηκε επίθεση χθες στο Upper West Side. Είναι καλά και ευγνώμων για τις σκέψεις και τις ευχές όλων σας», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Μοράνις.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και κάνει το γύρο του διαδικτύου, ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα επιτίθεται στον Μοράνις, τον χτυπάει στο πρόσωπο και τον ρίχνει στο έδαφος.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου ανέφερε πόνο στο κεφάλι, τον γοφό και την πλάτη, πριν δώσει κατάθεση για το περιστατικό.

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020