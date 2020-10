Η Λάνα Ντελ Ρέι εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες με… δικτυωτή μάσκα προστασίας για τον κορονοϊό, προκαλώντας την οργή των θαυμαστών της στα social media.

Οι φαν της τραγουδίστριας του «Born to Die» δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την δικτυωτή και κεντημένη με στρας μάσκα της Λάνα Ντελ Ρέι που μπορεί να είναι ένα στιλάτο αξεσουάρ, ουσιαστικά όμως δεν προσφέρει την παραμικρή προστασία για την ίδια αλλα και τους γύρω της!

Η 35χρονη τραγουδίστρια, που είχε φωτογραφηθεί με τη συγκεκριμένη μάσκα για το εξώφυλλο περιοδικού Interview, επέλξε να την ξαναφορέσει σε εκδήλωση που έγινε το το Σαββατόκυριακο στο βιβλιοπωλείο Barnes & Nooble του Λος Άντζελες με αφορμή την κυκλοφορία της ποιητικής της συλλογής Violent Bent Backwards Over the Grass.

Lana Del Rey wearing a net mask during the Covid-19 pandemic because according to her: We were born to die. pic.twitter.com/zKczPVA1v2

Εκεί, αφού υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου της, χαιρέτησε και φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές της. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media εξόργισαν τους θαυμαστές της οι οποίοι τη χαρακτήρισαν «ανεύθυνη» και «επιπόλαιη», ενώ την κατηγόρησαν πως περνάει εντελώς λάθος μήνυματα για την ορθή χρήση της μάσκας προστασίας.

Lana Del Rey meets with fans at surprise book signing event for her collection of poetry, #VBBOTG , in LA. 📚 pic.twitter.com/t2H7hYAvhz

Την κατάσταση προσπάθησε να... μαζέψει η αδελφή της Ντελ Ρέι, εξηγώντας ότι η τραγουδίστρια είχε υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό, το οποίο είχε βγει αρνητικό, όπως και ότι βρισκόταν σε απόσταση ασφαλείας από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση.

I love Lana Del Rey, I always have and I (likely) always will. Her music has been with me during every high and low of my life, and I’m thankful that she shares her music with us.

But that doesn’t mean I support everything she does. She knows better than to wear a mesh mask…

— Marquis (@MarquisAndLana) October 3, 2020