Η Ριάνα ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους Μουσουλμάνους για την επιλογή της να χρησιμοποιήσει το τραγούδι Doom στο πρόσφατο σόου της με τα εσώρουχα, Savage x Fenty.

Στο συγκεκριμένο τραγούδι της Βρετανίδας παραγωγού Coucou Chloe που κυκλοφόρησε το 2016, περιλαμβάνονται στίχοι από το Χαντίθ, το δεύτερο ιερότερο βιβλίο για τους Μουσουλμάνους, μετά το Κοράνι.

there’s really no way we can let this slide like a straight up HADITH???? rihanna baby you screwed up HARD pic.twitter.com/gxUOvtHGn5

— N⁷₁₁₇ ♡’s yami / exams (@TAEHYUNGGOODBOI) October 4, 2020