SHOWBIZ

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος μοιράστηκε την ιστορία του στη γνωστή σελίδα του Facebook «Thank You Next».

Πολλοί από εσάς σίγουρα γνωρίζετε την ιδιαίτερη δημοφιλή ομάδα του Facebook με τίτλο Thank You Next, «Ένα ημερολόγιο για όλα τα δράματα που ζούμε στα γκομενικά μας» όπως αναφέρουν στις πληροφορίες οι διαχειριστές της.

Συχνά-πυκνά στην εν λόγω σελίδα βλέπουμε να μοιράζονται την Tyn ιστορία τους και διάφορα γνωστά ονόματα της σόουμπιζ όπως έχει κάνει η Ναταλία Γερμανού, ο Μύρωνας Στρατής, ή η stand up comedian Χρύσα Κατσαρίνη που τη βλέπουμε και στις Σφήκες του The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ωστόσο, ένα από τα τελευταία διάσημα Tyn ήταν αυτό του Φάνη Λαμπρόπουλου που ανέβηκε το περασμένο Σάββατο και πραγματικά «γκρέμισε τη σελίδα».

Ο Φάνης αναπόλησε μια χιουμοριστική ιστορία από καρναβάλι στην Πάτρα περιγράφοντας με το γνωστό ξεχωριστό ύφος του:

«Aκολουθεί πανό καρναβαλιού.

Πάτρα. Παλιά. Δραχμές είχαμε; Eυρώ είχαμε; Mαλλιά είχαμε; Δεν θυμάμαι.

Γενικά δεν θυμάμαι και πολλά, όπως και όλοι όσοι έχουν ζήσει το καρναβάλι της Πάτρας. Και του Ρίο. Κοντά είναι άλλωστε αυτά. Όπως και κοντά είναι και το Αίγιο. Στην Πάτρα, όχι στο Ρίο.

Είμαστε αραχτοί στο Αίγιο, εγώ και 3-4 φίλοί, Σάββατο βράδυ πριν την Κυριακή του καρναβαλιού, μπακουροπαρέα, έψηνε ένας από αυτούς μια φοιτήτρια στην Πάτρα. «Δεν πάμε Πάτρα;» λέει, «Δεν πάμε;» λέμε, ε και δεν πήγαμε.

Πλοτ τουίστ πήγαμε.

Κανονικοί όπως είμαστε. Ντάξει αν μας έβλεπε κάποιος θα έλεγε ότι είχαμε ντυθεί κάτι, λογικό.

Φτάνουμε Πάτρα, σπάει η παρέα, πήγε ο ένας να βρει τη φοιτήτρια, πήγε ο άλλος να βρει τον άλλο που είχε χαθεί από τις μαυροδάφνες κι έβλεπε τα Ψηλά Αλώνια χαμηλά, έμεινα εγώ μόνος μου.

Μόνος-Πάτρα-Καρναβάλι δεν στέκει βέβαια. Ε δεν έστεκα κι εγώ. Πετυχαίνω κολλητό από παλιά «Πώς είσαι έτσι ρε», μου λέει, «Γιατί τι έχω;» του λέω», «Δεν έχεις ντυθεί», λέει, «Α νόμιζα», λέω.

Με τα πολλά με ντύνει Οβελίξ. Καλά μια περούκα μου έβαλε και το ριγε το παντελόνι το γνωστό. Η ώρα έχει παέι αργά, έχει τελείωσει η παρέλαση, έχει καεί και ο καρνάβαλος κι εμείς και συνεχίζουμε στα μπαράκια με φρι ποτά και μαυροδάφνη στην τσέπη.

Κάποια στιγμή την βλέπω; Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως εκείνη με είδε. Κάτι μου είπε, κάτι της είπα, καταλήγουμε στο σπίτι της. Εγώ φάση σαν να έπιασα 5 αγριογούρουνα και τόσο σίγουρος ότι τα κάνω όλα μετά τις δύο. Αράζουμε σαλόνι, καναπέ ετοιμόροπο, ανάμεσα σε κουτιά πίτσας, μπουκάλια μαυροδάφνης και 30 αφίσες στον τοίχο.

Βγάζω την περούκα, βγάζει την μπλούζα της.

-Βγάλε την κοιλιά, μου λέει

- Εντοιχισμένη είναι, δε βγαίνει, της λέω.

Σηκώνεται, βάζει μπλούζα, «έχω διάβασμα», λέει, «μήπως να την κάνεις;»

Και κάπως έτσι έφαγα ΤΥΝ και έμεινα με τον ιντεφίξ στο χέρι».

Για την ιστορία, το Tyn του Λαμπρόπουλου έχει συγκεντρώσει πάνω από 32 χιλιάδες Likes και 5,5 χιλιάδες ενθουσιώδη σχόλια.