Δραματική έκκληση στους θαυμαστές της κάνει η Σινέντ Ο' Κόνορ μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Η Ιρλανδή τραγουδίστρια φαίνεται να παλεύει με τους «δαίμονές» της για ακόμα μια φορά. Σε μια σειρά αναρτήσεων στο λογαριασμό της αποκαλύπτει ότι το τελευταίο διάστημα λιμοκτονεί καθώς δεν μπορεί να βγει έξω και να αγοράσει φαγητό εξαιτίας της αγοραφοβίας της. Η Σινέντ μάλιστα εκλιπαρεί τους θαυμαστές για φαγητό και τους ζητά να τη βοηθήσουν να επιβιώσει.

Στα tweets που ανέβασε, περιγράφει την κατάστασή της εξηγώντας ότι έχει παραλύσει από τις κρίσεις πανικού και τη διαταραχή άγχους που δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι. Όπως αναφέρει ακόμα, ζει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της χώρας και δεν έχει την επιλογή του delivery.

I currently live in a very remote part of the country so take outs, and or grocery deliveries are not an option. That's why i Have clearly asked ONLY if anyone knows of meal services for people with mental health conditions who's ability to self care is diminished. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

«Ζω κρυφά με μια φυσική παράλυση, ένα τραύμα που σχετίζεται με την ιδιαίτερα χαμηλή αυτοεκτίμησή μου τα τελευταία χρόνια και μήνες και εβδομάδες. Τις τελευταίες μέρες δεν τρώω γιατί με έκανε τόσο αγοραφοβική που δεν μπορώ να βγω στα καταστήματα. Και πεθαίνω της πείνας».

Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

«Θα έτρωγα ακόμη και το γαμ@@@@@ πόδι του Αμνού του Θεού».

I'd eat the fuckin' leg of the Lamb of God 😱 — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

«Μπορεί κάποιος να μου πει αν υπάρχουν στην Ιρλανδία delivery γευμάτων για ανθρώπους με διαταραχές που η ικανότητά τους να αυτοτεξυπηρετηθούν έχει μειωθεί;».

Can anyone tell me if in ireland there are meal delivery services for people with mental health conditions whose ability to self care has been diminished? — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 14, 2020

Ωστόσο, πριν μερικές ώρες, η Σινέντ επανήλθε στο Twitter ενημερώνοντας τους θαυμαστές της ότι νιώθει και πάλι καλύτερα γιατί βρήκε ένα εστιατόριο που κάνει delivery.

All good now : ) found meal delivery service : ) Am replete and happy : ) — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) October 15, 2020

Υπενθυμίζουμε ότι η γνωστή τραγουδίστρια που τα προηγούμενα χρόνια ασπάστηκε το Ισλάμ και πλέον ονομάζεται Shuhanda Sadaqat εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν.