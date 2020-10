Ο Τζέιμς Ρέντφορντ, γιος του βετεράνου ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πέθανε την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, σε ηλικία 58 ετών.

Ο 58χρονος Τζέιμς άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, έπειτα από μάχη με καρκίνο στο συκώτι. Όπως έγινε γνωστό, ο Τζέιμς Ρέντφορντ ήταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση ήπατος.

Ο θάνατος του 58χρονου επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγό του Κάιλ, μέσα από ανάρτηση στο Twitter.

«Ο Τζέιμι πέθανε σήμερα. Είμαστε συντετριμμένοι. Είχε μια όμορφη ζωή και αγαπήθηκε από πολλούς. Θα μας λείψει βαθιά. Ως σύζυγός του για 32 χρόνια, είμαι πολύ ευγνώμων για τα δύο υπέροχα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτά τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε στο κείμενο που συνοδεύει μια σειρά από φωτογραφίες τους.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020