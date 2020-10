Η πολύπαθη εκστρατεία του Κάνιε Γουέστ για τις προεδρικές εκλογές υπέστη ένα ακόμη πλήγμα αφού αποκαλύφθηκε ότι τον Σεπτέμβριο δαπάνησε 3 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα για τη διεκδίκηση της εισόδου στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, ενώ συγκέντρωσε μόλις 2.782 δολάρια.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τις εκθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ που δημοσίευσε ο Μπεν Τζέικομπς του NY Mag, ο οποίος αποκάλυψε τις προεκλογικές δαπάνες στο Twitter.

Kanye West has now put in nearly $12 million to his presidential campaign with an overnight contribution after his FEC report dropped.

West has loaned his campaign $9.76 million and contributed $2.11 million to it. His campaign has raised $17,635 from donors.

— Ben Jacobs (@Bencjacobs) October 20, 2020